Journée nationale de la Diaspora : Diomaye veut refonder le partenariat avec les Sénégalais de l’extérieur

La première édition de la Journée nationale de la Diaspora (JND) s’est tenue ce mercredi 17 décembre 2025 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Une tribune saisie par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour réaffirmer sa volonté de transformer en profondeur la relation entre l’État et les Sénégalais établis à l’étranger.

Devant une diaspora qualifiée de « talentueuse et créative », le chef de l’État a tenu à rompre avec une vision réductrice des expatriés, longtemps perçus uniquement comme une source de transferts financiers. « Loin d’être une simple manne financière, les Sénégalais de l’extérieur sont désormais intégrés au cœur du nouveau référentiel Sénégal 2050, en tant que leviers de transformation économique et technologique », a-t-il souligné.

À travers le thème « Diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays », le président Bassirou Diomaye Faye a affiché son ambition de bâtir un partenariat inclusif, durable et mutuellement bénéfique. Il s’est engagé à mieux valoriser l’apport intellectuel et technique des compétences expatriées, appelées à contribuer au renforcement de l’administration, des universités et des entreprises locales.

Conscient des obstacles persistants auxquels font face les Sénégalais de l’extérieur, le chef de l’État a instruit le gouvernement, sous la conduite du Premier ministre Ousmane Sonko, à apporter des réponses concrètes, notamment sur la question de l’accès au logement, devenu un enjeu majeur. À ce titre, il a annoncé la mise en place de dispositifs financiers innovants et sécurisés, destinés à garantir des investissements fiables.

La modernisation des services consulaires figure également parmi les priorités annoncées. Le président de la République a ainsi fait état d’une réforme d’envergure de l’état civil et de la délivrance des documents administratifs, tels que les passeports et cartes consulaires, afin de simplifier les procédures et d’améliorer l’accueil des usagers.

Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’assurer une meilleure protection des Sénégalais à l’étranger. Il a exprimé une préoccupation particulière pour les victimes de drames hors du territoire national, appelant à un suivi plus rigoureux des dossiers liés aux meurtres et aux trafics d’êtres humains.