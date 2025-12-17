Journée nationale de la Diaspora : Diomaye mise sur le numérique pour mobiliser les compétences de l’extérieur

À l’occasion de la Journée nationale de la Diaspora, célébrée ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décliné sa vision pour une implication plus accrue des Sénégalais de l’extérieur dans le développement du pays. Au cœur de cette stratégie figure le numérique, présenté comme un outil déterminant pour abolir les distances et valoriser le potentiel humain de la diaspora.

Pour le chef de l’État, la réalisation de l’ambition d’un « Sénégal souverain et prospère » passe nécessairement par une meilleure exploitation des talents établis hors du territoire national. La transformation digitale offre, selon lui, l’opportunité de convertir l’attachement affectif des expatriés en un apport concret, technique et durable au service des institutions nationales. « Grâce au numérique, la diaspora peut désormais partager son savoir-faire à grande échelle, sans que la distance géographique ne constitue un obstacle », a-t-il souligné.

Cette proximité virtuelle, a-t-il ajouté, permet de renforcer l’engagement de compatriotes « déjà proches par le cœur », en les intégrant pleinement aux grands projets structurants du pays. Le temps fort de la célébration a été marqué par le lancement officiel du Programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur.

Ce programme, loin d’être isolé, s’inscrit dans le nouveau référentiel « Sénégal 2050 », qui vise une gouvernance intégrée et plus efficiente des flux migratoires et des compétences. Placé sous la tutelle du ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, il s’articule autour de deux axes prioritaires : la modernisation des services consulaires afin d’améliorer l’assistance aux ressortissants, et l’instauration d’un dialogue permanent à travers un cadre d’échanges réguliers entre l’État et la diaspora.

Le président Bassirou Diomaye Faye a invité le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et financiers à s’inscrire dans cette dynamique. En misant sur une approche de « co-construction », il ambitionne de créer une synergie nationale inclusive, où chaque compétence, qu’elle soit basée à Dakar, Paris ou New York, participe activement à la construction du Sénégal de demain.