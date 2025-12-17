Mankeur Ndiaye participe au Forum Fogeca à Dubaï

L’ancien ministre Mankeur Ndiaye vient d’atterrir à Dubaï pour prendre part au Forum du Fogeca, présidé par Amadou Diagne, qui se tient du 18 au 20 décembre 2025.

Lors de cet événement axé sur les relations entre l’Afrique et les Émirats Arabes Unis, Mankeur Ndiaye interviendra sur les opportunités d’investissement en Afrique, les secteurs porteurs et les partenariats stratégiques à développer entre les deux régions.

Le Forum Fogeca constitue une plateforme de dialogue et de coopération pour renforcer les échanges économiques et les projets d’investissement entre l’Afrique et le Moyen-Orient.

«Viens d’atterrir à Dubaï pour prendre part au Forum du Fogeca du Pdt Amadou Diagne du 18 au 20/12/25 sur les relations Afrique/Emirats Arabes Unis. J’interviendrais sur les opportunités d’investissement en Afrique, les secteurs d’avenir et les partenariats stratégiques», a-t-il écrit sur X anciennement Twitter.