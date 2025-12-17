CAN Maroc 2025 : Le Président Diomaye remet le drapeau national aux Lions

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé cet après-midi, au Palais de la République, à la remise officielle du drapeau national à l’équipe nationale du Sénégal, en partance pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

Ce geste solennel et hautement symbolique marque l’engagement de toute la Nation derrière les Lions. En remettant l’emblème national, le Chef de l’État a transmis aux joueurs la confiance, l’espérance et la fierté de tout un peuple, rappelant que chaque match disputé sera une mission au nom de l’honneur, de l’unité et de la dignité du Sénégal.

Dans son adresse, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué le parcours et l’engagement des Lions, les invitant à défendre les couleurs nationales avec courage, discipline et ambition. Il a souligné que la Nation entière restera mobilisée derrière son équipe, convaincue de sa capacité à porter haut le drapeau sénégalais sur la scène continentale.

La cérémonie s’est déroulée dans un esprit de communion nationale, en présence des autorités sportives, des membres du staff technique et des joueurs, tous conscients de la responsabilité qui leur incombe à l’approche de cette grande échéance africaine.

En route pour le Maroc, les Lions emportent avec eux plus qu’un drapeau : l’espoir et la ferveur d’un peuple uni derrière son équipe nationale, déterminé à voir le Sénégal briller à la CAN 2025.