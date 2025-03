Ousmane Sonko «récupère» ses vrais naturels…l’opposition décimée

La politique a ses réalités. Et l’ascension fulgurante du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) nous en apprend davantage. Ousmane Sonko et ses partisans ont su s’imposer. Mais des élections ont divisé le premier ministre et certains de ses fidèles alliés. Face aux nombreux défis qui les attendent, le patriote en chef et ses partisans se rapprochent de ses amis perdus. Un rapprochement qui risque de décimer l’opposition.

Les signes d’un rapprochement politique entre le Pastef et le PUR semble de plus en plus probable. Alors que ces deux formations avaient suivi des trajectoires distinctes lors des récentes élections, plusieurs indices laissent entrevoir un changement de cap.

Malgré l’absence d’une rencontre officielle entre Ousmane Sonko et Serigne Moustapha Sy, les échanges de haut niveau entre leurs représentants témoignent d’une volonté de renouer le dialogue. En ce début de semaine, Ousmane Sonko a accordé une audience à Cheikh Tidiane Youm et El Malick Ndiaye, avant d’effectuer une visite significative chez Serigne Moustapha Sy.

Même si le Pastef et le PUR ont toujours évité les confrontations directes, les relations se sont effritées dernièrement. Un malentendu entre eux née d’une attitude du Pm que le guide religieux, Serigne Moustapha Sy, avait tenu à critiquer ouvertement, a failli tout gâcher. Lors du dernier Gamou des Moustarchidines aux Champs de courses à Tivaouane, le guide religieux n’avait pas apprécié l’attitude du leader de Pastef, qui avait effectué plusieurs visites à Tivaouane mais ne s’était pas rendu chez lui. Un incident intervenu la veille des élections législatives anticipées.

PUR alors avait décidé de s’allier avec Taxawu Senegal pour créer la Coalition Samm sa kaddu. Le Pur se retrouve avec un seul siège pour le compte de cette 15ème Législature, loin des 11 députés dont le parti disposait lors de la précédente. Si l’option prise par le parti de Serigne Moustapha Sy de se présenter sous une autre bannière n’a pas eu l’effet escompté, elle a eu le don d’entériner la rupture entre les deux formations. Malgré leurs divergences, le Pur et Pastef ont évité les confrontations directes.

Celà n’a pas empêché les partisans de Ousmane Sonko a tirer sur Serigne Moustapha Sy et le PUR. Des sorties, parfois, très virulentes contre le guide religieux. Ce qui démontre une fois de plus la phobie de Pastef pour les critiques. Mais avec les actes posés par le premier ministre et le président de l’Assemblée nationale, on sent que les patriotes veulent reprendre leurs compagnons de lutte. Entre Pastef et le PUR, c’est une histoire qui date d’avant la création de la coalition Yewwi Askan Wi. Alors s’ils collaborent, ce sera tout à leur honneur.

Avant le PUR, Ousmane Sonfaitko a sortir son Déthié Fall de la coalition Samm Sa Kaddu. Le patriote en chef a attendu la dernière pour chiper à cette opposition un élément clé. «Après avoir discuté avec Ousmane Sonko, j’ai décidé de me désister de la coalition Samm Sa Kaddu et de rejoindre Pastef. J’engage tout le parti, toute la coalition, tous les sympathisants», avait déclaré le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP). De quoi faire le bonheur des pastéfiens.

Malgré ce coup bas qu’il a donné à ses anciens camarades dans l’opposition, Déthié Fall a fièrement battu campagne aux côtés de Ousmane Sonko. Mais alors pourquoi leur retour vers le Pastef ne fait pas polémique ? La réponse est toute faite. Entre le Pastef, le PUR et le PRP, c’est une alliance qui date de longtemps. Lors des conférences de presse de Yewwi Askan Wi, il y avait toujours Ousmane Sonko, Déthié Fall et Cheikh Ahmed Tidiane Youm, le «petit Senghor» pour faire la majeure partie de la communication.

Alors, beaucoup ne seront pas surpris de voir Pastef et PUR faire front commun. Aujourd’hui, Ousmane Sonko a plus que jamais besoin de Serigne Moustapha pour mener à bien le PROJET. Le guide religieux a tout pour venir en appoint au duo Diomaye-Sonko. Sur le plan humain, logistique et financier, les Moustarchidines peuvent faire des «miracle».

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn