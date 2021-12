Ousmane Sonko…condamné à être chef de l’opposition à vie

La rivalité entre Ousmane Sonko et le Président Macky Sall n’est plus un secret de polichinelle. Il ne se passe pas un seul jour sans que le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) ou qu’un de ses partisans ne cogne sur le locataire du Palais. Mais les prochaines élections seront décisives pour la carrière politique du député cité dans une affaire de viol. Sonko est en mauvaise posture et il risque d’en faire les frais lors de la présidentielle de 2024. Alors le patriote en chef et révolutionnaire restera un éternel chef de l’opposition.

Ousmane Sonko s’est drapé du manteau d’un chef de l’Etat. Il se comporte et agit comme tel. D’ailleurs au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, il est considéré comme la pièce maîtresse. Rien ne se fait sans qu’il n’en soit informé. Aucune décision n’est prise sans sa bénédiction. La trahison du leader de Rewmi, Idrissa Seck, l’a propulsé en haut du podium. Il est devenu incontestablement le chef de l’opposition. De par les positions radicales qu’il prend contre Macky Sall et son régime, le présumé bourreau d’Adji Sarr a forcé le respect de ses camarades.

D’ailleurs cette confiance en soi l’a poussé à se croire déjà comme celui qui va remplacer Macky Sall en 2024. Mais Ousmane Sonko ne doit pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Le Président n’a pas encore dit son dernier mot. Il détient tous les leviers pour faire capoter les plans du leader de Pastef. Si le chef de l’Etat ne le fait pas, des adversaires au sein de cette même opposition le feront. Karim Wade et Khalifa Sall sont les principaux adversaires de Sonko. Et ces deux leaders peuvent faire foirer les rêves de Sonko.

Malheureusement pour Sonko il s’est disqualifié de la course lui-même. Arrivé troisième lors de la présidentielle de 2012, le leader de Pastef avait toutes les cartes en main pour se faire élire. Mais il a préféré troquer tout l’espoir des jeunes contre un massage au « Sweet Beauty ». Cette affaire de viol a ruiné le peu de chance qui lui restait. Aux yeux de beaucoup de Sénégalais il n’est pas ce qu’il prétend être. Et cela a fait chuter Sonko dans les sondages. Mais ce sont les événements qui ont découlé de cette affaire qui ont perdu Sonko.

Son appel à l’insurrection a conduit à de violentes émeutes lors du mois de mars. Ces manifestations ont conduit à la mort de quatorze (14) jeunes. Nombreux sont les sénégalais qui prennent le leader de Pastef comme responsable de ce « massacre ». Des points en moins qui condamnent le député à rester un éternel opposant. Il est désormais taxé comme un homme violent à partir de ses discours radicaux qu’il tient. Et qui connait le système de vote des citoyens, sait que Sonko n’a aucune chance d’être élu comme président.

Ousmane Sonko s’est fait crucifier au poteau. Le Patriote en chef s’est condamné à être un éternel opposant. Ses chances ne cessent de baisser de jour en jour. Et au soir du 23 janvier 2022, l’anti système saura qu’il ne pèse plus lourd sur l’échiquier politique. Pastef sera obligé de limiter les dégâts s’il ne veut pas sombrer avec Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru