Ousmane Sonko…le jeu des trois casquettes et le piège de l’offense

Dans une démocratie jeune et en constante évolution comme celle du Sénégal, l’exercice simultané de plusieurs fonctions publiques par une même personnalité soulève des questions légitimes sur les frontières entre engagement citoyen, militantisme politique et gestion de l’État. C’est dans ce contexte que s’inscrit la figure d’Ousmane Sonko, actuel Premier ministre, tête de fil de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), et citoyen sénégalais engagé.

Cette configuration inédite, bien que conforme aux règles démocratiques, engendre des questionnements sur la manière de distinguer, dans le discours public et dans les réactions qu’il suscite, les différentes facettes d’un même homme. Cette complexité interpelle autant les citoyens que les institutions, dans un climat où la liberté d’expression et la responsabilité politique doivent coexister harmonieusement.

Ousmane Sonko occupe aujourd’hui une position singulière dans la vie publique sénégalaise. Il incarne à la fois le Citoyen : bénéficiaire des mêmes droits que tous, avec la liberté de penser, de s’exprimer et de mener des activités privées. Le Chef de Parti : leader d’un mouvement politique dont il incarne la vision et la stratégie, appelant à des réformes profondes et à la mobilisation populaire. Et le Premier Ministre : figure centrale de l’exécutif, garant de la mise en œuvre des politiques publiques et porteur d’un discours national au-delà des clivages partisans.

Chacun de ces rôles exige des postures spécifiques. Pourtant, dans la réalité quotidienne, ces postures peuvent se superposer, voire s’entremêler. Lorsque le Premier ministre prend la parole en public, la question se pose : s’exprime-t-il en tant que citoyen exerçant sa liberté d’opinion, en tant que chef de parti mobilisant sa base, ou en tant que représentant de l’État fixant une orientation politique ? Cette interrogation n’est pas seulement théorique. Elle influence la manière dont ses propos sont reçus, critiqués ou relayés.

Dans un contexte où la parole publique est particulièrement scrutée, cette ambiguïté peut entraîner des réactions inattendues, voire des interprétations divergentes. Un propos perçu comme militant par les uns peut être considéré comme une déclaration officielle par d’autres. Cela peut générer des tensions, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer si certaines critiques relèvent de l’opinion politique ou d’un manquement au respect dû aux institutions.

Le Sénégal se distingue par une tradition de liberté de parole dans l’espace public. Néanmoins, l’exercice de cette liberté peut être perçu comme délicat lorsqu’il concerne une personnalité publique occupant plusieurs fonctions. Certains citoyens ou acteurs politiques peuvent se sentir freinés dans leur expression, par crainte de voir leurs propos interprétés comme une atteinte à une autorité étatique, alors qu’ils visaient une personnalité politique.

Cette situation soulève un enjeu fondamental pour la démocratie : garantir un espace d’expression libre, tout en préservant le respect des institutions et des individus. Cela suppose un équilibre délicat que les institutions judiciaires, les médias et les acteurs politiques doivent s’efforcer de maintenir, en faisant preuve de discernement et de mesure.

Afin d’éviter les malentendus et de renforcer la confiance dans le débat public, il devient nécessaire de clarifier les contours des rôles multiples que peut exercer une même personnalité publique. Cela pourrait passer par une communication plus explicite sur les fonctions exercées lors de certaines interventions, ou par un effort collectif pour différencier les critiques personnelles des interpellations politiques.

Cette clarification ne vise pas à restreindre la liberté d’agir ou de s’exprimer, mais à permettre une lecture plus juste et plus équilibrée des échanges dans l’espace démocratique. Elle contribuerait également à rassurer les citoyens quant à leur droit de prendre part au débat national sans craindre de possibles répercussions juridiques. La situation actuelle offre une occasion précieuse de réflexion sur la manière dont une démocratie gère la coexistence de responsabilités plurielles.

Le cas d’Ousmane Sonko met en lumière la nécessité de repenser certaines pratiques politiques et juridiques à l’aune de nouveaux défis institutionnels. Au-delà de sa personne, c’est toute la structure du dialogue démocratique qui est en jeu : comment permettre aux responsables politiques de porter leurs idées sans confusion, et aux citoyens de les questionner librement ? Le Sénégal, fort de son histoire politique et de l’engagement de sa jeunesse, possède les ressources pour relever ce défi avec intelligence et maturité.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn