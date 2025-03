Palais : Diomaye Faye a reçu la Directrice des Opérations de la Banque mondiale

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience Mme Anna Bjerde, Directrice des Opérations de la Banque mondiale.

Selon la présidence, les échanges ont permis de magnifier la solidité du partenariat entre le Sénégal et la Banque mondiale et d’explorer les perspectives de renforcement du soutien au secteur privé et aux secteurs stratégiques tels que l’agriculture, pour l’atteinte de la sécurité alimentaire, ainsi que le capital humain, à travers des investissements en santé et en éducation.

D’après la même source, la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner la mise en œuvre des projets de la Vision 2050 et a salué l’exercice de transparence du Sénégal à travers la publication du rapport de la Cour des comptes.