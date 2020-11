Pape Amadou Sarr pique une colère et dérape sur…

Incapable de répondre aux questions de la journaliste de Sen TV, Fatou Abdou, Pape Amadou Sarr patron de la Der n’a rien trouvé de mieux à faire que de s’emporter sur le plateau. Confondu et extrapolant sur les multiples financements concédés à la jeunesse et qui sont sans réel impact sur leurs activités, il se met à donner des leçons de journalisme à la journaliste de Sen TV qui a été sereine jusqu’au bout.

Quant on gère l’argent des sénégalais, on devrait avoir une posture beaucoup plus humble que de s’emporter de façon délibérée et pas du tout respectueuse.