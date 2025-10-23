Pape Djibril Fall : «La détention de Lat Diop est une pire aberration»

Le député Pape Djibril Fall s’est entretenu, ce mercredi, avec une délégation de proches, amis et soutiens de Lat Diop. Cette rencontre va dans le cadre de la préparation de la grande marche prévue le 25 octobre 2025, à Guédiawaye, pour exiger la libération de Lat Diop et des autres prisonniers jugés politiques.

Pour Pape Djibril Fall, le maintien en détention de Lat Diop est une pire aberration. Il pense que chaque jour qui passe discrédite davantage notre État de droit. « Je voudrais tout d’abord exprimer ma gratitude pour l’occasion qui m’a été donnée d’écouter attentivement les préoccupations et les espoirs des proches, amis et soutiens de Lat Diop, à qui j’exprime toute ma solidarité. Je comprends la douleur qu’ils traversent en ce moment », a-t-il dit dans des propos repris par Seneweb.

Selon le leader du parti Les serviteurs, dans ces moments difficiles, où la justice de notre pays est soumise à une rude épreuve, il est important que les populations se mobilisent en sentinelle du respect des droits et libertés individuelles.

Il a ainsi demandé à tous les Sénégalais épris de paix et de justice de se mobiliser en prenant part à la marche pacifique qui sera organisée le samedi 25 octobre.