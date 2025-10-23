Le FDR annonce une marche pacifique pour le 31 octobre

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) tiendra une conférence de presse ce lundi 27 octobre 2025. L’objectif de cette rencontre avec les médias est de présenter en détail le programme de la marche pacifique que le mouvement compte organiser le vendredi 31 octobre à Dakar.

Selon le communiqué du FDR, l’itinéraire de la manifestation s’étendra le long de l’avenue Ababacar Sy, du Jet d’eau de la Sicap jusqu’au terminus Liberté 5. À travers cette marche, le FDR entend faire face à ce qu’il qualifie de « politique antinationale » du pouvoir en place, en formulant une série de revendications sociales, économiques et judiciaires.

Sur le plan social et économique, le mouvement réclame le retrait des mesures jugées antisociales, notamment la hausse du coût de l’énergie, la taxation du mobile money et l’augmentation brutale des produits de première nécessité. Il exige également le maintien des subventions sur l’énergie et les denrées de base, le paiement des bourses familiales ainsi qu’un meilleur soutien aux couches vulnérables. Le FDR appelle aussi au règlement immédiat des 8 milliards de francs CFA promis aux victimes des inondations de 2024 dans la Vallée, et à une assistance renforcée pour les sinistrés de l’année en cours.

Sur le plan de la justice et des droits, le Front demande le rétablissement dans leurs droits des 30 000 travailleurs licenciés et le respect des accords conclus avec les organisations syndicales. Il appelle également au respect des décisions de justice, en particulier celles du Conseil constitutionnel et des juridictions rendues définitives. Le mouvement dénonce le harcèlement judiciaire dont seraient victimes les opposants, les journalistes et d’autres voix critiques, et réclame la fin de la politique du « deux poids, deux mesures » ainsi que le respect de l’égalité de tous devant la loi.

Le FDR exige par ailleurs la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques et d’opinion, ainsi que des otages politiques. Il demande également l’annulation des poursuites politiques en cours, notamment celles relatives aux événements survenus entre 2021 et 2024, en rappelant que la loi 2024-09 portant amnistie est toujours en vigueur.

En marge de cette annonce, le mouvement a informé les populations qu’il tiendra des réunions d’information ouvertes au public dans la région de Dakar, du 23 au 28 octobre, en collaboration avec ses structures décentralisées. Ces rencontres se dérouleront à Rufisque, Guédiawaye, Keur Massar, Dakar et Pikine.

Le FDR appelle enfin les citoyens à se mobiliser massivement pour la marche du 31 octobre, qu’il promet pacifique et républicaine, afin de défendre la démocratie, la justice sociale et la dignité du peuple sénégalais.