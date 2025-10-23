Affaire de la dette cachée : le pool d’avocats de Macky Sall déplore l’absence des rapports officiels

Me Pierre-Olivier Sur, coordonnateur du pool d’avocats de l’ancien président Macky Sall, a exprimé ce jeudi son inquiétude face au refus persistant de l’administration de leur transmettre plusieurs documents clés relatifs à la dette dite « cachée ».

Selon lui, malgré des demandes répétées, la défense n’a toujours pas obtenu les rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale des Finances (IGF) ni celui du cabinet Forvis Mazars. « Il n’est pas question pour nous de faire un procès à l’État. Nous intervenons dans une continuité institutionnelle, mais dans le respect de ce qui a été fait avant. Et si nous n’avons pas ces documents, nous engagerons une réponse à la non-réponse de l’administration, graduée et dont vous entendrez parler, je vous assure », a averti l’ancien bâtonnier du Barreau de Paris.

Cette déclaration a été faite lors d’un point de presse du pool d’avocats de Macky Sall, tenu à Dakar, et consacré à l’affaire de la dette dite cachée. Dans ce dossier, plusieurs accusations ont été formulées à l’encontre de l’ancien chef de l’État, que ses conseils entendent défendre avec, selon eux, « rigueur et transparence ».