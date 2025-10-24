« Dette Cachée »…Macky Sall défend son honneur face au régime

Après avoir quitté ses fonctions, l’ancien Président Macky Sall, confronté à la polémique de la « dette cachée » organise sa défense en s’appuyant sur un double angle d’attaque : la réfutation technique des accusations et une offensive politique exigeant la transparence. A la tête du pays depuis douze (12) ans, il veut laver son honneur face à des accusations qui font écho jusqu’à l’étranger.

Lors de la présentation de son livre « L’Afrique au cœur », il a fermement contesté l’existence même d’une dette publique dissimulée, la jugeant techniquement impossible. Selon lui, les mécanismes de contrôle nationaux (Cour des comptes, Assemblée nationale) et multinationaux (BCEAO, FMI) excluent par définition la possibilité de cacher un engagement financier de l’État de cette ampleur.

La pierre angulaire de sa défense repose sur l’argument de l’impossibilité légale et financière de la dissimulation. Macky Sall a mis en avant les procédures d’endettement, exigeant notamment l’avis de la Cour suprême pour toute convention de dette internationale, et le rôle de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest pour la dette extérieure. Ces rappels techniques visent à déconstruire l’accusation en la présentant comme un « non-sens » dénué de fondement, soulignant que de tels montages ne peuvent échapper à la vigilance des institutions de surveillance.

Poursuivant sa stratégie, l’ancien chef d’État a exigé des clarifications sur la nature de cette dette de 7 milliards de dollars, annoncée par les nouvelles autorités. Cette demande de transparence s’est amplifiée avec la conférence de presse de son pool d’avocats, qui a transformé la défense en une offensive contre le gouvernement actuel. La défense ne se contente plus de nier, elle met au défi le régime du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko d’apporter les preuves tangibles de ses allégations.

Au cœur de la stratégie légale, l’avocat français Pierre-Olivier Sur a désigné le « vrai sujet » du débat : la dissimulation, non de la dette, mais des rapports d’audit, selon lui. Il a pointé du doigt trois documents prétendument « cachés », le Rapport de l’Inspection des Finances, le Pré-rapport de la Cour des Comptes et le Rapport Mazars, les jugeant essentiels pour éclaircir l’affaire. Pour la défense de Macky Sall, le refus de communiquer ces documents contrevient aux exigences de la loi sénégalaise et aux règles internationales de transparence.

Me Aïssata Tall Sall a directement interpellé le Premier ministre, l’accusant de violer la loi par son refus de communiquer les éléments sur lesquels se basent les accusations. En affirmant que le gouvernement a « délibérément caché les documents », la défense a opéré un renversement de la charge de la preuve, faisant passer le gouvernement du statut d’accusateur à celui de dissimulateur.

L’avocate a également tenu à dédouaner le Fonds Monétaire International (FMI) de toute implication dans la qualification de « dette cachée », niant catégoriquement que l’institution ait conclu à une dissimulation. Elle a ainsi tenté de couper court à l’argument souvent avancé d’une validation internationale de la thèse de l’endettement occulte, pour renforcer l’idée que « cette affaire de dette cachée est montée de toutes pièces ».

La logistique de la conférence de presse, tenue au siège de son parti faute d’avoir obtenu une salle dans un hôtel, a servi de caisse de résonance politique. Ce contretemps, confirmé par Me Amadou Sall, a été présenté comme un indicateur d’une supposée pression ou d’un climat peu favorable, renforçant l’image d’une défense en butte à des obstacles.

La défense de Macky Sall, combinant rhétorique d’homme d’État et stratégie juridique, a choisi l’attaque en exigeant non seulement un audit, mais aussi la publication immédiate des rapports existants. L’ancien Président et ses avocats affichent une posture de combattants de la transparence, déterminés à laver « l’honneur de Macky Sall et de tout son régime » en poussant le gouvernement dans ses retranchements sur l’épineuse question des preuves.

