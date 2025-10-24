Il abuse sexuellement d’un bébé de 5 mois…la vidéo est diffusée sur TikTok

Le 5 août 2024 était diffusée sur TikTok la vidéo d’un homme abusant sexuellement d’un bébé de 5 mois. Une enquête avait été ouverte et l’auteur des faits avait été identifié.

Dans un premier temps, les enquêteurs avaient tenté de le retrouver dans un camp de fortune de la région parisienne. Ils ont ensuite découvert que l’homme avait été incarcéré en avril 2025 pour des faits liés à une évasion d’un régime de semi-liberté.

Le suspect a été interpellé. Placé en garde à vue, il a évoqué des coutumes de son pays. Le prévenu a été condamné à quatre ans de prison ferme en juin dernier.

Source : F D