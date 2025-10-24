Un bébé de 4 mois secoué à mort par son père…la mère n’appelle pas les secours

Un couple a été jugé devant la Cour d’Assises de l’Essonne pour le meurtre de son enfant.

Les faits se sont déroulés en mai 2010 au domicile familial de Longjumeau.

Ce jour-là, le père, avait secoué son bébé.

Liliane, 4 mois, avait été transportée à l’hôpital où elle est décédée quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

L’avocat général a rappelé au procès : « pendant le secouement et après, car il agonise plus de seize heures, ce bébé a vécu un calvaire ».

Bastien, le père a évoqué à la Barre un secouement involontaire.

Mais les jurés ne l’ont pas cru et l’ont condamné à 8 ans de prison pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

La mère a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis pour non assistance à personne en danger. Elle a reconnu qu’elle n’avait pas agi et qu’elle aurait dû appeler les secours.

Source : F D