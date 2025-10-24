Kaolack : Six personnes arrêtées pour exercice illégal de la médecine et…

Le Commissariat central de Kaolack a mené, le 21 octobre 2025, une opération coup de poing qui s’est soldée par l’interpellation de six individus soupçonnés d’exercer illégalement la médecine. Les mis en cause sont poursuivis pour pratique illégale de la médecine, usurpation de fonction, mise en danger de la vie d’autrui et séjour irrégulier.

Selon les sources policières, l’opération fait suite à un renseignement opérationnel faisant état de la présence d’un groupe d’individus proposant des soins médicaux et vendant des produits de santé douteux sur la place du marché de Kaolack.

Lors de la première intervention, les enquêteurs ont appréhendé un suspect en pleine activité, en possession d’un tensiomètre et de plusieurs médicaments. Interrogé, ce dernier a reconnu opérer avec cinq complices dans la même zone, proposant à des passants des « consultations » et des « vitamines » présentées comme des remèdes miracles contre diverses maladies.

Une perquisition menée à son domicile a permis l’interpellation des autres membres du réseau et la saisie d’une importante quantité de produits et de supports publicitaires. Parmi les articles retrouvés figurent des compléments alimentaires tels que Tre-en-en, Fibre tablette et Cal-Mag, ainsi que des affiches alarmistes mentionnant des slogans comme “THE SILENT KILLER”, “HEART DISEASE”, ou encore “DIABETES”. Ces supports faisaient la promotion de produits de la marque NEOLIFE, prétendument destinés à la perte de poids ou au renforcement du système immunitaire.

Afin de déterminer la nature et la dangerosité de ces produits, l’Antenne régionale de régulation pharmaceutique a été sollicitée pour expertise.

Les six suspects ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour situer les responsabilités et vérifier l’éventuelle implication d’un réseau plus large de distribution.