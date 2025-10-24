Thiès : Remise du drapeau au 5e contingent sénégalais en partance pour la MONUSCO

La cérémonie de remise du drapeau national au 5e contingent SENFPU3/MONUSCO5 s’est tenue ce jeudi 23 octobre 2025 au Camp Tropical de Thiès, en présence d’autorités civiles et militaires, ainsi que des familles du personnel. L’événement a été présidé par le Commissaire principal de police Jean Mané, adjoint au Directeur du Groupement Mobile d’Intervention (GMI).

Ce contingent, placé sous le commandement du Commissaire principal de police Cheikhou Diop, est composé de 170 fonctionnaires de police, dont 1 Commissaire, 9 Officiers, 12 Sous-officiers et 148 Gradés et Agents de police. Il comprend trois sections opérationnelles, une section de soutien et une section spéciale.

La participation féminine y est notable avec 25 femmes engagées, dont deux cheffes de section, une adjointe au chef de section, deux infirmières et plusieurs agentes opérationnelles, témoignant de la place croissante des femmes dans les missions de maintien de la paix.

Cette cérémonie, marquée par une forte charge symbolique et un profond sentiment patriotique, a rappelé l’importance de la contribution du Sénégal aux opérations de paix à travers le monde. Depuis plusieurs années, la Police nationale sénégalaise se distingue par son professionnalisme et son engagement au sein de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

À travers ce nouveau déploiement, le Sénégal réaffirme son attachement aux idéaux de paix, de solidarité et de sécurité internationales, en s’inscrivant dans la continuité de sa politique d’engagement au service de la stabilité mondiale.