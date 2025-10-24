Guédiawaye : Un voleur arrêté après un vol de téléphone en « mode Thiely »

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a mis la main sur un individu soupçonné de vol commis la nuit avec usage d’un moyen roulant, selon le fameux mode opératoire “Thiely”, ainsi que d’association de malfaiteurs.

L’arrestation fait suite à une plainte déposée le 14 octobre 2025 par un homme victime d’un vol ingénieusement orchestré. Les faits remontent au 25 août 2025, vers 22h47, au rond-point Malibu, à Guédiawaye. Le plaignant, venu pour un rendez-vous, a été percuté par l’arrière par un motocycliste à bord d’une moto de marque Beverly grise. Alors qu’il tentait de s’expliquer avec l’un des deux hommes à moto, ceux-ci ont brusquement pris la fuite après une courte discussion.

Peu après, la victime s’est rendu compte que son iPhone 13 Pro Max avait disparu, tandis que son iPhone 17 Pro Max signalait la déconnexion du premier appareil. Grâce au système de géolocalisation, le téléphone a été localisé dans un immeuble du quartier de Gadaye.

Une enquête de voisinage a permis d’identifier un suspect, marchand de téléphones portables au marché de Thiaroye, résidant dans l’immeuble avec sa compagne. Une équipe d’intervention a alors été dépêchée sur place. Le suspect, reconnu formellement par la victime, a été interpellé.

Lors de la perquisition, aucun objet compromettant n’a été retrouvé, mais l’individu a refusé de déverrouiller son téléphone, prétextant avoir oublié son schéma de sécurité. Il a également refusé de communiquer ses coordonnées téléphoniques, se limitant à évoquer un numéro Expresso qu’il aurait récemment perdu.

Face aux éléments accablants et à son attitude suspecte, il a été placé en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec usage de moyen roulant, dans le cadre du mode opératoire dit « Thiely ».

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler le réseau derrière ces vols par ruse de plus en plus répandus dans la banlieue dakaroise.