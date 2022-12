« Pape Djibril Fall lapidé…parce qu’il dérange » selon

Pape Djiby Fall : les supplices du parcours initiatique

J’ai vu, de mes propres yeux, la voiture de Wade opposant caillassée par une foule furieuse, ça ne l’a pas empêché de poursuivre son odyssée victorieuse. En général les gens hués sont ceux qui dérangent. On peut déranger de deux façons : par vice et par vertu. Eh oui, la vertu dérange autant, voire plus, que la vertu. Les gens qui ne signifient rien de dérangent personne. Si tu déranges, c’est que ta voix est audible et ta voie droite.

Ton parcours initiatique vient de commencer : la politique est une affaire dangereuse, car la déloyauté en est le levier principiel. C’est facile de se proclamer démocrate, mais les actes trahissent, même, et surtout, lorsqu’on triche avec perfidie. Commence par te chercher une sécurité, car la politique sans moyen de dissuasion, c’est comme une voiture sans carburant. Après une sécurité, occupe-toi à te trouver une milice capable d’agir sournoisement : c’est ce qu’ils font tous. Ils ne croient à la démocratie que pour occuper les premières loges, dès qu’ils s’y installent, ils sont les pires fascistes, des démons à visage humain.

Le pire serpent n’est pas celui qui est dans la brousse, ni même celui qui est dans la cour de la maison ; c’est plutôt celui qui se faufile dans nos ustensiles et nous inocule son venin de façon sournoise. La démocratie n’est pas seulement une affaire numérique, une simple question de joutes électorales : c’est une aptitude, une vertu, une noblesse. Ceux qui tuent la noblesse en politique ne peuvent pas être des apôtres de la démocratie ; l’ignorer c’est fermer les yeux sur l’évidence.

Il faut comprendre certaines attitudes comme des expressions de faiblesse, de peur : la peur de faire face à la différence. Les xénophobes et autres racistes ont en réalité peur ! Ils ont peur de se laisser découvrir, ils font exactement comme la personne laide qui a peur de montrer son visage au public ; ils ont peur de montrer ce qu’ils ont en face de ce qu’ont les autres ; ils ont peur de laisser leurs tares être perceptibles dans le face-à-face avec l’autre, le différent. Il n’est pas donné à tout le monde de supporter l’altérité : il faut avoir suffisamment confiance en ce que propose pour aller au rendez-vous du donner et du recevoir.

La meilleure façon de faire face à l’arbitraire, c’est de mener une vie rationnelle, une activité fondée sur des principes rationnels et planifiée avec sobriété et conviction. Le délit d’existence n’existe pas ! Suis ton chemin avec allégresse et détermination, car tu l’as choisi. Que personne ne te distraie, car ta cible, c’est le peuple, pas des activistes et autres fanatiques qui croient le ciel est peint à leurs couleurs.

Alassane K KITANE professeur de philosophie à Thiès