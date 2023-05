Pape Sarr : « Quelques nafekh sans trop de choix continue de défendre Sonko »

Le Sénégal hume un air de paix. C’est bien ça la vérité après que plusieurs dénouements aient fini de lever le voile sur les nombreux mensonges et manipulations de Mbaye Peetakh. Les adeptes du du faire semblant et de la tête tournée pour ne pas voir le mal dans les frasques récurrentes de Samba Yakatan en ont marre de cette gymnastique désobligeante et n’en peuvent plus de supporter les abus d’un leader à la fois lubrique et loufoque. Le chemin de la désobéissance et de la sédition qu’il s’était choisi à la place d’un procès qui ne laissera rien de ses sorties libidineuses dans les lupanars n’a produit que des acolytes et des jeunes emprisonnés après avoir été pris soit en flagrant délit de préparation d’attentats au cocktail Molotov, soit en situation de mensonges et de diffamation, voire de diffusion de fausses nouvelles et de propos grossiers, ou carrément anthropophages pour ne pas dire cannibales. Les sonkories commencent à périmer et les poussières se sont dissipées.

Les velléités suicidaires ont vécu et les jeunes, mêmes les signataires de testaments les plus radicaux guérissent à présent de leur sonkocerkose même avancée grâce à un mécanisme sérieux et infaillible mis en place par nos forces de défense et de sécurité. Le défilé du 4 Avril a fini de passer le message des drones lanceurs de grenades lacrymogènes devenues de plus en plus incommodantes depuis que les forces de l’ordre ont mis en vogue des grenades à capsaïsine renforcée. Même le cow-boy bandit chef de meute, s’est mis à envoyer ses habits au laboratoire, certain qu’on voulait le tuer, après avoir humé ces odeurs qui l’ont rendu fou au point d’appeler Wally et Djiby à tue tête pour qu’ils le rappellent, oubliant royalement que lui devrait pouvoir les appeler.

Le Sénégal respire et seul le Messi d’A-fric-cas Gnakk Djom Center continue de nous théoriser des risques de soulèvement et de guerre civile dans la bonne logique de ses souhaits macabres. Hier dans un sursaut de de bon sens une étincelle de raison lui a fait faire une recommandation a l’opposition en général et a Sonko en particulier sur les risque d’appel a la subversion dans une sous région en proie au djihadisme et à la guerre. Que personne n’y voit de la bonne foi mais plutôt une stratégie bien pensée de ce pyromane pompiers qui commence à sentir que les carrotes sont désormais cuites. Le procès tant redouté aura bien lieu et les oreilles chastes risque d’entendre des histoires de menthe et de chocolat à ouvrir toutes les portes de l’enfer. Aucun laykat adepte du wakh wedi comme Baralait ne pourra changer le cours des choses et le désormais Mc marabout ordurier a fui a New York conscient de sa traîtrise et de ses mensonges.

Quelques nafekh sans trop de choix continuent de défendre Sonko et d’assimiler ses déboires et nombreux procès a la volonté de Macky SALL non seulement de se présenter mais de vouloir supprimer la seule menace que constitue Sonko. En déclamant ce type de niaiseries ces leaders comme Deuthie khel déjà hors concours et d’autres leaders moribonds en recherche de notoriété savent au fond deux même qu’on est presque arrivé au terminus. Mais ces personnes ont toujours tiré un bon numéro qui les maintient sur le pavé et ils doivent à présent tirer celui qui doit les placer sur le prochain échiquier. Mérou mbotay Aida super Linguere-Mbodjene s’est mise en tête de pouvoir prospérer sur les cendres de YAW après le départ de Taxawou et les projectiles de « Barth Lamine » comme disent ces gorgorlous perdus dans les méandres de la sonkocerkose. Barth va bientôt récupérer lemy car YAW ou son socle Pastef n’en veut plus pas plus qu’il ne supporte désormais le Petit Poucet Pape Djiby présumé chipeur de parrainages. Dieu est juste et il veille sur ce pays, alors on peut respirer tranquille et préparer le prochain coup KO pour pouvoir enfin continuer les réalisations et les inaugurations dans le bon déroulement de notre PSE. 2035 c’est bientôt inchallah et il ne faut surtout pas que l’arrivée et l’exploitation du pétrole et du gaz soit aussi l’arrivée des djihadistes de l’Est et du Nord et, ou des rebelles du sud dans le pays de Bamba et de Maodo.

Ce pays restera debout et la force de la loi héritée du peuple véritable restera à la loi. La vérité survivra et la justice tranchera en disant le droit quoi qu’il puisse se passer.

En attendant il faut mettre hors d’état de nuire tous les apprentis terroristes qui s’exercent aux cocktails molotov et tous ces sauvageons (chroniqueurs, journalistes, animateurs, responsables de télés et de radios) sans vergogne et sans scrupules qui mentent, trichent, et manipulent éhontément pour se faire une place au soleil. Le prix de la réussite est dans le développement et Macky SALL déroule sagement le processus qui y mène. Kou merr matal sa bakane.

Pape SARR

Duc de Diapal