Pape Thiam (APR) : « Moussa Sy doit assumer ses bêtises »

MOUSSA SY DOIT ASSUMER SES BETISES RELEVANT DE LA POLITIQUE POLITICIENNE ET RENTRER DANS LES RANGS

Excellence M. le Président, l’ex maire de la commune des parcelles assainies fut le seul et l’unique artisan de la défaite de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections municipales. Il fut perdu par son esprit revanchard et son intention manifeste d’humilier des camarades de l’A.P.R. Il tomba dans le piège de sa mauvaise stratégie politicienne en façonnant une liste où les responsables de la COJER, du MEER, des sages et d’autres qui ont un ancrage social dans la commune furent exclus. Sa démarche autodestructrice l’amena même à une tentative diabolique de décrédibiliser d’honnêtes responsables en les taxant de quémandeurs de position sur les listes des investis. Malgré son bilan très faible, ces derniers, fidèles aux choix du chef de la coalition, furent exclusivement mobilisés dans la plus grande sincérité afin d’accompagner cette tête de liste (Moussa SY) très contestée vers la victoire. Ainsi, sa liste, taillée sur mesure dynamita l’électorat et conduisit systématiquement la coalition Benno Bokk Yakkar à une défaite humiliante.

En revanche, malgré qu’il aurait refusé de participé à la campagne de parrainage pour les législatives, le PCA Moussa SY doit assumer ses bêtises relevant de la politique politicienne et rentrer dans les rangs afin d’œuvrer pour la remobilisation de la majorité présidentielle. Ce défi électoral de reconquérir les parcelles assainies ainsi que le département de Dakar, exige aussi de la coalition une réconciliation et une unité de tous. De plus, les jeunes et les femmes électeurs doivent voter et faire voter la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, conduite par la valeureuse dame, Mme Aminata TOURE Mimi, pour une victoire éclatante au soir du 31 Juillet. Cette nouvelle majorité parlementaire consolidera cette dynamique positive de transformation multisectorielle qui s’opère au Sénégal depuis l’avènement du Président Macky SALL à la magistrature suprême.

Pape THIAM

Responsable Politique

A.P.R aux Parcelles Assainies