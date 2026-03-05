Parcelles Assainies : Un beau-père interpellé pour viol suivi de grossesse

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (U15) a procédé, le 3 mars 2026, à l’interpellation d’un individu soupçonné de viol ayant entraîné une grossesse. Les faits sont reprochés à un homme ayant autorité sur la victime, sa belle-fille.

Selon les éléments de l’enquête, la jeune fille, élève en classe de Seconde L au Lycée des Parcelles Assainies, avait rejoint le domicile conjugal de sa mère à Cambérène 2 au début de l’année scolaire 2025-2026. Elle affirme avoir subi des abus sexuels de la part de son beau-père à deux reprises au cours des deux dernières années, sous la menace de représailles. Le dernier rapport sexuel remonterait à la seconde quinzaine de janvier 2026.

Une échographie réalisée le 2 mars a confirmé une grossesse de six semaines et six jours. La victime, inquiète de l’absence de ses règles, en avait informé le mis en cause. Celui-ci aurait tenté de la rassurer en minimisant la situation, invoquant des connaissances en économie familiale. Un enregistrement audio daté du 21 février, remis aux enquêteurs, corrobore ses propos.

Interrogé, le suspect a nié les faits, prétextant une impuissance sexuelle depuis un an. Une version contredite par son épouse, qui a affirmé que le couple menait une vie sexuelle normale.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Des réquisitions à personne qualifiée ont été ordonnées pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit.