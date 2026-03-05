Ziguinchor : La DNLT démantèle un réseau international de traite de personnes

L’Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) à Ziguinchor a démantelé un réseau international de traite de personnes opérant entre le Nigéria et le Sénégal. Trois ressortissantes étrangères ont été déférées au parquet le 3 mars 2026 pour association de malfaiteurs, traite des personnes, proxénétisme et extorsion de fonds.

L’enquête a été ouverte à la suite d’un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un réseau exploitant de jeunes femmes. Les investigations ont permis d’identifier une victime recrutée au Nigéria sous le prétexte d’un emploi stable. Une fois arrivée à Ziguinchor, elle a été séquestrée dans un appartement meublé situé dans le quartier Goumel.

Selon les éléments de l’enquête, les recruteuses lui ont rapidement imposé une dette fictive de trois millions de francs CFA, censée couvrir les frais de voyage initialement estimés à 130 000 francs CFA. Pour rembourser cette somme, la victime était contrainte de se livrer à la prostitution, avec l’obligation de verser chaque semaine 50 000 francs CFA à ses exploiteuses.

Les investigations techniques ont joué un rôle déterminant dans l’avancée du dossier. L’exploitation des téléphones portables saisis a permis de mettre la main sur plusieurs messages audio échangés via WhatsApp, dans lesquels apparaissaient des menaces et des instructions liées à l’extorsion de fonds.

Face à ces éléments matériels, la principale mise en cause a fini par reconnaître l’existence d’un réseau organisé. Celui-ci impliquerait notamment une complice basée au Nigéria, chargée du recrutement des victimes, ainsi que deux autres femmes installées à Ziguinchor, responsables de la surveillance et de la collecte de l’argent.

À l’issue de l’opération, l’ensemble du réseau local a été démantelé. Les trois suspectes ont été présentées au parquet de Ziguinchor, tandis que la victime a été prise en charge par les services compétents. Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuelles autres ramifications de cette organisation criminelle.