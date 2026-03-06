Diomaye Président…Comment Mimi Touré redessine l’échiquier de la mouvance

À l’approche de son Assemblée Générale, la Coalition Diomaye Président, sous l’impulsion du Dr Aminata Touré dite Mimi, franchit une étape décisive. En annonçant la présence du Chef de l’État pour la clôture des travaux, l’ancienne Première ministre officialise une force politique qui, bien que discrète, s’impose désormais comme un pilier stratégique du pouvoir, quitte à accentuer les lignes de fracture au sein de la majorité présidentielle.

L’Hôtel King Fahd Palace sera, ce samedi, le théâtre d’un événement dont la portée dépasse le simple cadre d’une réunion partisane. En annonçant la présence du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à la clôture de l’Assemblée Générale de sa coalition, Aminata Touré ne se contente pas de réunir ses troupes. Elle envoie un signal fort : celui d’une force politique structurée, légitime et désormais incontournable au cœur de l’action publique.

Pendant que les projecteurs se braquent souvent sur les joutes verbales bruyantes, la coalition Diomaye Président trace son sillon avec une discrétion chirurgicale. Loin du tumulte médiatique et des meetings à grand spectacle, Mimi Touré privilégie le « travail de l’ombre ». Ce déploiement méthodique, fait de maillage territorial et de réflexion stratégique, s’opère sans tambour ni trompette, mais avec une efficacité qui commence à interpeller les observateurs les plus avertis.

Cette montée en puissance ne manque pas de créer une dualité complexe au sommet de l’État. Les initiatives portées par Aminata Touré soulignent une distinction de plus en plus nette avec la ligne du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, llEthique et la Fraternité), formation dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Si ce dernier incarne la rigueur du projet originel et l’autorité de la Primature, l’émergence d’une coalition alliée mais autonome semble perçue avec une certaine réserve par les tenants de l’orthodoxie « pastéfienne ». Ce fossé politique met en lumière deux visions de l’encadrement du pouvoir : l’une centrée sur l’identité forte du parti majoritaire, l’autre sur une ouverture coalitionnelle élargie.

Pourtant, le Pastef aurait tort de s’enfermer dans une autosuffisance exclusive. Si la formation du Premier ministre détient incontestablement le « pouvoir populaire » et l’adhésion des masses, la politique est une science de la durée et des équilibres institutionnels. La coalition Diomaye Président, sous l’égide de Mimi Touré, démontre qu’une organisation structurée et rompue aux arcanes de l’État peut encore créer la surprise stratégique, offrant au Président une marge de manœuvre complémentaire à celle de son gouvernement.

Le pragmatisme de l’ancienne Garde des Sceaux est son arme principale. En s’ancrant résolument dans l’appui à l’action gouvernementale actuelle, elle offre au Président Bassirou Diomaye Faye une alternative de soutien qui ne repose pas uniquement sur l’appareil partisan classique. Cette autonomie de réflexion pourrait, à terme, modifier l’équilibre interne de la mouvance présidentielle, obligeant chaque acteur à composer avec cette nouvelle donne.

La question qui brûle désormais toutes les lèvres est celle de la pérennité de ce modèle. En recevant Bassirou Diomaye Faye à sa table ce week-end, Aminata Touré tente de consolider un socle capable de stabiliser durablement le mandat présidentiel. C’est une manœuvre de haute voltige qui vise à prouver que le chef de l’État gagne à s’appuyer sur plusieurs pôles d’influence pour soutenir l’édifice de la nation.

Cela nous ramène inévitablement à un précédent historique majeur. Diomaye Faye réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont dû arbitrer entre des alliés aux ambitions parfois divergentes ? On ne peut s’empêcher de se demander si le président actuel parviendra à construire sa propre version d’une super-coalition, à l’image de ce que fut « Benno Bokk Yakaar » pour Macky Sall, garantissant ainsi une longévité politique par la synthèse des forces en présence.

La présence du Président au King Fahd Palace pourrait être l’acte de naissance officiel de cette nouvelle configuration. Si les cadres de la Primature continuent de privilégier une lecture strictement partisane du pouvoir, ils pourraient voir cette coalition s’imposer comme le partenaire institutionnel de confiance, capable de transformer l’élan de la rupture en une méthode de gestion pérenne et inclusive.

Le week-end sera donc décisif. Entre l’affirmation d’une identité politique propre pour la coalition Diomaye Président et la nécessité de maintenir une unité républicaine sans faille, Mimi Touré joue une partition serrée. Une chose est sûre : en politique, le silence est souvent le prélude aux plus grands réajustements, et le travail « sans tambour » de cette coalition pourrait bien finir par redéfinir les contours du quinquennat.

