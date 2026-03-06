Une femme portée disparue…son corps découvert le long d’une voie ferrée

Myriam Hainaut avait disparu dimanche à Manage, en Belgique.

Cette femme de 49 ans avait été vue pour la dernière fois en train de marcher le long de la voie ferrée.

Après on n’avait plus aucun signe de vie.

Ce lundi, les forces de l’ordre ont lancé des recherches au cours desquelles le corps sans vie de la quadragénaire a été retrouvé sur les rails à hauteur de Manage.

Myriam était maman de 4 enfants.

Le lendemain, c’est le corps sans vie de Yassine, 23 ans, qui a été retrouvé le long des rails à Gouy-lez-Piéton, près de Manage.

Source : F D