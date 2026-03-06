Mouhamadou Lamine Massaly appelle le Président à soutenir la candidature de Macky Sall à l’ONU

Dans une lettre ouverte adressée au Chef de l’État, le président de l’Union Pour Une Nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly, exhorte Bassirou Diomaye Faye à appuyer officiellement la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations unies. Selon lui, ce soutien transcenderait les clivages politiques et renforcerait le rayonnement diplomatique du Sénégal et de l’Afrique sur la scène mondiale. V

Voici l’intégralité de sa lettre :

Lettre ouverte à Son Excellence le Président de la République du Sénégal

À

Son Excellence Bassirou Diomaye Faye

Président de la République du Sénégal

Monsieur le Président,

Je vous adresse cette lettre ouverte en ma qualité d’homme politique et de chef de parti de l’UNR (Union Pour Une Nouvelle République) animé par le sens de l’intérêt supérieur de la Nation, pour le rayonnement de l’Afrique et par la conviction que certaines décisions transcendent les clivages politiques pour s’inscrire dans l’Histoire.

L’objet de ma démarche est clair : solliciter votre soutien officiel à la candidature de Son Excellence Macky Sall au poste de Secrétaire général de Organisation des Nations unies.

Monsieur le Président,

Le Sénégal a toujours su se distinguer par la qualité de ses hommes d’État, par la solidité de ses institutions et par sa tradition diplomatique respectée à travers le monde. La candidature du Président Macky Sall au Secrétariat général de l’ONU constitue une opportunité historique pour notre pays et pour l’Afrique. Pensez au caractère sérieux et stratégique de cette candidature Mr Le Président. Cela montre la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale et c’est une évaluation du leadership diplomatique du Sénégal car Macky Sall est le seul candidat africain. Des lors Mr le Président, vous ne pouvez pas rester indéfiniment indifférent.

Durant ses années à la tête du Sénégal, il a acquis une expérience précieuse des enjeux géopolitiques contemporains, du multilatéralisme, de la médiation et du dialogue international. Son implication dans les grandes questions liées au développement durable, à la stabilité régionale et à la coopération internationale lui confère une légitimité certaine pour porter la voix des nations au sein de l’instance mondiale la plus élevée.

Mais au-delà de la personne du candidat, c’est l’image du Sénégal qui est en jeu.

En soutenant la candidature de celui qui vous a précédé à la magistrature suprême, vous poseriez un acte d’une rare élévation politique. Vous démontreriez que l’intérêt supérieur de la Nation prime sur les divergences partisanes. Vous incarneriez une vision républicaine mature, où la continuité de l’État transcende les alternances démocratiques.

Un tel geste vous grandirait, Monsieur le Président. Il vous placerait au-dessus des clivages, dans la posture d’un homme d’État soucieux du rayonnement international du Sénégal et du renforcement du leadership africain dans la gouvernance mondiale.

L’histoire retient les dirigeants capables de dépasser les antagonismes pour servir une cause plus grande qu’eux-mêmes. En soutenant cette candidature, vous enverriez au monde un message fort d’unité, de stabilité institutionnelle et de maturité démocratique. Vous affirmeriez que le Sénégal est une Nation où l’alternance politique ne signifie ni rupture avec l’intérêt national ni effacement des acquis diplomatiques.

Notre pays a l’occasion de porter l’un des siens à la tête de l’ONU. Une telle perspective dépasse les appartenances et les sensibilités. Elle engage notre responsabilité collective.

Monsieur le Président, nous croyons qu’en apportant votre soutien à cette candidature, vous poseriez un acte fondateur, à la fois courageux et rassembleur, qui marquerait durablement votre magistère et honorerait la République.

Dans l’espoir que cet appel retiendra toute votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération.

Mouhamadou lamine Massaly

Président du parti UNR