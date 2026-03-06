ONU : La CDR Fonk Sa Kaddu apporte son soutien à la candidature de Macky

La Convergence pour la Démocratie et la République (CDR Fonk Sa Kaddu) a annoncé officiellement son soutien à la candidature de l’ancien président du Sénégal, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Dans une déclaration signée par son président, Dethie Faye, le mouvement politique estime que cette candidature incarne une vision « décisive et transformative » pour la gouvernance mondiale. La CDR souligne que l’expérience et l’expertise de Macky Sall, acquises tant sur la scène nationale qu’internationale, font de lui un candidat crédible pour renforcer la sécurité, la paix durable et la coopération internationale.

Le communiqué met en avant le leadership de l’ancien chef de l’État, son attachement au dialogue et son engagement pour le progrès, considérés comme des atouts majeurs face aux défis complexes du monde contemporain.

La CDR Fonk Sa Kaddu insiste également sur la portée symbolique d’une telle candidature : voir un fils du Sénégal, pays reconnu pour sa démocratie et sa stabilité institutionnelle, accéder à la tête des Nations Unies serait, selon elle, « un honneur immense et une reconnaissance du modèle sénégalais ».

Le mouvement appelle le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à mobiliser l’ensemble des forces diplomatiques du pays afin de soutenir cette candidature et de positionner le Sénégal comme un acteur déterminant dans l’élection du futur Secrétaire général de l’ONU.