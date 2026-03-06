Rufisque : Deux individus arrêtés pour vente de viande impropre à la consommation

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a procédé, le 4 mars 2026, à l’interpellation de deux individus poursuivis pour association de malfaiteurs, vente illégale de viande impropre à la consommation et mise en danger de la vie d’autrui.

Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel recueilli dans la nuit du 3 au 4 mars 2026. L’information faisait état de la vente de viande suspecte à un boucher du marché central de Rufisque par un jeune homme. Selon la source, tôt dans la matinée du 3 mars, un individu aurait jeté la carcasse d’un mouton de race « Ladoum » dans une poubelle située en bord de mer, non loin du marché. Peu après, un jeune homme serait venu récupérer la carcasse, la dépecer, avant de revendre la viande à un boucher.

Les investigations menées par les éléments de la Sûreté urbaine ont permis, après quelques heures d’enquête, d’identifier et d’interpeller le principal suspect au quartier Keury Souf. Conduit au commissariat, il a reconnu les faits lors de son audition sommaire. Il a déclaré avoir découvert la carcasse du mouton après qu’un inconnu l’a abandonnée dans la poubelle. Avec l’aide d’un déficient mental, il aurait ensuite dépecé l’animal avant de vendre la viande à un boucher pour la somme de 15 000 francs CFA.

Le boucher mis en cause a également été interpellé par les enquêteurs. Dans un premier temps, il a nié les accusations avant de reconnaître les faits. Il a admis avoir acheté la viande et l’avoir mélangée à son stock déjà disponible, précisant qu’elle avait été entièrement vendue à sa clientèle.

Les deux individus ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer toutes les circonstances de cette affaire et d’évaluer l’ampleur des risques encourus par les consommateurs.