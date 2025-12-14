Paris : fin du Forum Noo Lank Diaspora consacré aux enjeux citoyens et aux transitions

Le Forum Noo Lank Diaspora, dédié à la citoyenneté, à la justice sociale, à la souveraineté populaire ainsi qu’aux transitions énergétique, numérique et démocratique, s’est achevé ce week-end à Paris. Cette première édition a rassemblé des experts, des universitaires, des responsables publics, des acteurs de la société civile et des représentants de la diaspora.

L’événement intervient après six années d’existence du mouvement Noo Lank. Il a permis de revenir sur son parcours et de rappeler les principes qui structurent son engagement citoyen et sa participation au débat public.

Les travaux ont porté sur les transformations en cours dans les sociétés contemporaines et sur les enjeux qu’elles soulèvent en matière de gouvernance, d’équité économique, d’inclusion sociale et de planification stratégique. Les discussions ont également abordé la question des Partenariats Public-Privé (PPP), notamment sous l’angle de la transparence et des mécanismes de contrôle.

En marge du forum, une délégation du Secrétariat exécutif national de Noo Lank a été reçue au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, par des conseillères chargées des questions relatives aux diasporas. Les échanges ont porté sur les mobilités, les initiatives citoyennes transnationales et les possibilités de coopération entre la société civile sénégalaise et les diasporas africaines.

À l’issue de cette rencontre, les organisateurs ont salué le bon déroulement des travaux et remercié les intervenants, partenaires et participants ayant pris part à cette première édition du Forum Noo Lank Diaspora.