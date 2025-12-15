L’ascension diplomatique diplomatique de Diomaye…il imprime sa marque

La Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), réunie à Abuja le 14 décembre 2025, a rendu son verdict : le Sénégal prendra la tête de la Commission de l’organisation pour le cycle stratégique 2026-2030. Cette décision marque une rupture historique et une victoire diplomatique majeure pour Dakar, qui accède pour la première fois en 50 ans à la direction de l’organe exécutif communautaire, succédant ainsi à Omar Alieu Touray.

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a rapidement salué ce choix comme un « succès diplomatique majeur » et une reconnaissance explicite du rôle central du Sénégal dans la dynamique d’intégration régionale. Ce succès revêt une dimension symbolique forte, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye réalisant ce que les figures historiques sénégalaises, Senghor, Diouf, Wade et Sall, n’avaient pu concrétiser : diriger la Commission de la CEDEAO. La presse nationale n’a pas manqué de voir dans cette désignation une « vengeance » diplomatique des opportunités manquées.

Loin d’un simple privilège protocolaire, l’attribution de ce poste est l’aboutissement d’un processus long et complexe de « concertations soutenues » et de négociations délicates. Elle intervient à un moment où la sous-région traverse une période de turbulences majeures, marquée par des crises sécuritaires récurrentes, des incertitudes politiques liées aux coups d’État et des défis institutionnels appelant à une profonde réforme de l’organisation. Le choix porté sur Dakar témoigne donc d’une quête de stabilité et de modération.

C’est précisément dans ce contexte tendu que s’est imposé le leadership affirmé du Président Bassirou Diomaye Faye. Malgré son arrivée récente au pouvoir et les controverses nationales et régionales qui ont pu entourer son élection, le nouveau chef de l’État a su imprimer une vision diplomatique claire, axée sur la souveraineté, le dialogue et la responsabilité panafricaine. Cette approche, perçue comme lucide et rassembleuse, a pesé de manière décisive dans l’issue favorable de la candidature sénégalaise face à ses pairs.

En coulisses, les observateurs notent que cette victoire est la preuve que, malgré les coups bas ou les critiques, le Président Bassirou Diomaye Faye trace son chemin avec une efficacité redoutable sur l’échiquier diplomatique. Sa constance et son engagement en faveur de l’intérêt communautaire lui ont valu une confiance renouvelée de la part des capitales ouest-africaines, qui voient en lui une figure capable d’insuffler une nouvelle dynamique à une organisation en quête de légitimité.

En confiant au Sénégal la présidence de la Commission pour la période 2026-2030, les chefs d’État adressent un signal politique fort : celui d’une volonté collective de consolider la gouvernance de la CEDEAO et de la rendre plus cohérente face aux aspirations des populations. Il s’agit, en substance, de répondre aux attentes croissantes en matière de paix, de développement économique inclusif et de justice sociale dans un espace ouest-africain fragmenté.

«À cet égard, l’homme ou la femme que le Chef de l’État proposera à ses pairs en juin 2026 se verra confier une mission d’une portée éminemment stratégique : opérer la transformation qualitative de cet outil communautaire majeur. Il ou elle aura la charge de moderniser l’action de la Commission, d’en renforcer la crédibilité politique et l’efficacité opérationnelle, et de faire de la CEDEAO une institution pleinement adaptée aux réalités contemporaines, capable d’anticiper les crises, de consolider la gouvernance régionale et d’impulser un développement véritablement inclusif», a réagi Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Cette responsabilité s’accompagne d’une obligation de résultats mesurables et durables au service de la prospérité partagée. Le Sénégal, sous la houlette de son nouveau président, devra faire preuve de leadership pour transformer la CEDEAO en un levier d’intégration véritablement adapté aux réalités contemporaines, capable d’anticiper les menaces et de consolider la gouvernance régionale.

Le triomphe diplomatique d’Abuja n’est donc pas une fin en soi, mais le point de départ d’une mission capitale. Il confirme que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au-delà des turbulences initiales, est désormais un acteur incontournable et respecté par ses pairs, prêt à assumer les plus grandes responsabilités pour l’avenir de l’Afrique de l’Ouest.

