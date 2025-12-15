Une voiture occupée par 6 personnes finit dans une rivière

Le drame s’est produit ce dimanche matin à Yenne, en Savoie.

Vers 6H40, une voiture, occupée par six personnes dont une dans le coffre, circulait sur la départementale D1504 lorsqu’elle a fait une sortie de route et a fini sa course dans une rivière.

Cinq des occupants ont pu s’extirper de l’habitacle, sauf celui installé dans le coffre.

Les secours, dépêchés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de cet homme de 37 ans.

Le conducteur avait pris la fuite avant l’arrivée des gendarmes, tandis que les quatre autres passagers étaient ivres.

Le conducteur a été interpellé un peu plus tard au domicile de sa compagne, à Yenne et a été placé en garde à vue.

