Massacre à Sydney…un passant courageux désarme l’un des terroristes

Une fusillade a éclaté ce dimanche sur la célèbre plage Bondi à Sydney, en Australie, faisant au moins 12 morts et 37 blessés.

Un passant s’est jeté sur l’un des deux tireurs.

Après quelques secondes de lutte, il parvient à lui soutirer le fusil et à le retourner contre l’agresseur. L’homme tient alors en joue l’un des deux tireurs supposés, sans pour autant tirer.

La vidéo montre ensuite le tireur s’éloigner, sans son arme, tandis que le «sauveur» se contente de lever le poing en l’air, avant de déposer l’arme contre l’arbre.

Cette attaque visait la communauté juive de Sydney le premier jour de Hanouka, fête juive qui était célébrée à ce moment-là par la foule sur la plage.

Source : F D