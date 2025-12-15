Guédiawaye : Un célèbre lutteur recherché par la SU

Le jeune lutteur de Guédiawaye, Dame Junior, et son frère sont activement recherchés par les services de la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye, selon des sources de Seneweb. Ils sont soupçonnés d’avoir entravé une opération policière et d’avoir participé à l’agression d’un agent des forces de l’ordre, le 12 décembre dernier.

Le vendredi 12 décembre, les éléments de la brigade de recherches de la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye effectuaient une patrouille de routine, dans le cadre de leur mission régalienne. Ils ont reçu une information signalant que des individus appartenant au cortège du lutteur Dame Junior se livraient à des actes de vol avec violence contre des passants à hauteur du rond-point Dial Mbaye.

Les policiers se sont immédiatement transportés sur les lieux pour mettre fin à ces agissements. Leur intervention a permis d’interpeller deux suspects en flagrant délit de vol avec violence. Il s’agit du tailleur S. Camara, domicilié à Wakhinane, et du plafonnier A. Ba, âgé de 25 ans, également domicilié à Wakhinane.

C’est à ce moment que la situation a dégénéré. Le frère du lutteur Dame Junior s’est violemment opposé à l’interpellation des deux agresseurs. Selon les policiers, il a brandi un couteau à face aux éléments de la BR. Avec son gang, il a opposé une résistance farouche aux policiers qui l’ont interpellé par la suite.

Le lutteur Dame Junior est alors intervenu en personne et de manière violente pour empêcher l’arrestation de son frère. Profitant de la confusion et de l’intervention de Dame Junior, son frère a réussi à prendre la fuite.

Au cours de cet affrontement, l’agent de police S. D., chef de la BR de la sûreté urbaine de Guédiawaye, a été grièvement blessé au niveau de l’abdomen à l’arme blanche. Il a été aussitôt transporté à l’hôpital Roi Baudouin où il reçoit des soins. L’arme blanche utilisée lors de l’agression a été saisie et consignée par les enquêteurs pour les besoins de l’enquête.

Dame Junior et son frère sont désormais en cavale. La sûreté urbaine s’active pour localiser et interpeller les deux suspects, recherchés pour entrave à l’action de la police, rébellion, complicité de vol avec violence et participation à l’agression d’un agent des forces de l’ordre.

Cette affaire survient à un moment particulièrement inopportun pour le lutteur. Dame Junior était dans les derniers préparatifs de son combat de lutte prévu le dimanche 21 décembre à l’Arène nationale. Cette affaire risque de compromettre cet événement tant attendu par ses nombreux supporters de Guédiawaye.

