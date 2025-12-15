Respect des Institutions et Culture Démocratique : Réponse aux attaques contre Mme Mimi Touré

La récente publication de Mme Aminata “Mimi” Touré, saluant le départ à la retraite du Général d’Armée Mbaye Cissé, ancien Chef d’État-major des Armées, a suscité un flot de réactions agressives sur les réseaux sociaux, notamment de la part de certains militants politiques.

Au-delà des divergences partisanes qui peuvent exister, la virulence de ces attaques interroge et appelle à un rappel essentiel : la démocratie repose aussi sur le respect, la mesure et la reconnaissance des valeurs républicaines.

Le message de Mme Mimi Touré n’avait rien de polémique. Il s’agissait d’un hommage républicain, d’une marque de reconnaissance envers un haut gradé ayant servi l’État avec loyauté durant des périodes sensibles pour la Nation.

Dans toute démocratie mature, saluer le service d’un militaire de rang aussi élevé ne devrait être ni source de controverse, ni prétexte à des attaques personnelles.

Qu’on l’apprécie ou non sur le terrain politique, Mme Mimi Touré demeure :

une ancienne Première ministre,

ancienne Garde des Sceaux,

ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental,

une femme d’État ayant représenté le Sénégal sur de nombreuses scènes internationales.

Son parcours et son expérience imposent un minimum de respect, ne serait-ce que pour l’exemplarité du débat républicain.

L’expression démocratique ne peut se transformer en défouloir où l’indiscipline et l’invective remplacent les arguments.

Les réseaux sociaux sont devenus un espace d’expression essentiel, mais ils ne doivent pas devenir un terrain d’agressivité gratuite.

Les insultes, les attaques personnelles et le manque de courtoisie n’élèvent ni une cause, ni un combat politique.

Elles dévalorisent au contraire la qualité de la participation citoyenne et nuisent à la réputation de ceux qui s’y adonnent.

Les femmes et hommes d’expérience comme Mme Touré représentent une mémoire institutionnelle, un repère pour de nombreux jeunes engagés dans la vie publique.

Les dénigrer systématiquement, simplement parce qu’ils ont exprimé une opinion personnelle, envoie un message dangereux : celui que le débat démocratique serait un champ de bataille où tout est permis.

Or, une démocratie solide repose sur la transmission, la reconnaissance et la capacité d’écouter même ceux avec qui l’on est en désaccord.

Il est temps de réaffirmer une évidence :

la liberté d’expression n’est pas la liberté d’insulter.

On peut contester une position, débattre d’un choix politique, critiquer un parcours mais cela doit se faire dans le respect et la dignité.

Mme Mimi Touré a exprimé un hommage républicain, digne et mesuré.

Les attaques disproportionnées dont elle fait l’objet ne reflètent ni les valeurs de notre Nation, ni la maturité politique à laquelle le Sénégal aspire.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste écrivain

Coordonnateur du mouvement GEUEF.