PARRAINAGE : Dérives et Dérivés «P2D». Source de motivation: «Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité». Extrait du Saint Coran Sourate 2 Verset 42. Verset 283 «Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites». Bases d’appui : Mémorandum de la Coalition Digitale Paix-Stabilité pour le Bon Devenir du Sénégal «CDPS-BDS» intitulé : «faussetés et hypocrisie liées au parrainage 2024 dans sa nouvelle conception sous trois formats». Base de référence : 24heures n°2001 Lundi 8 Janvier 2024 page 6 : Alerte de la CENA et «scandale» selon Mimi Touré : Micmacs autour d’un fichier électoral ! Chronique de Mamadou Sy Albert : Le seuil critique du parrainage page 3. Dakartimes n°1957 Lundi 8 Janvier 2024 page 6 : De l’exigence d’un nouvel examen du système de Parrainage par le Conseil Constitutionnel en vue de renforcer l’intégrité et la sincérité de l’élection Présidentielle à venir. Mahammed Boun Abdallah Dionne Ancien Premier Ministre du Sénégal (2014-2019). Tribune n°4091 Lundi 8 Janvier 2024 page 5 : «Injustement» exclus à la Présidentielle : 27 candidats «spoliés dans leur droits» se mobilisent contre une sélection frauduleuse et de fraude. Mise à niveau: L’accumulation des dérives et l’exercice des dérivés en exercice se conjuguent dans le présent politique. Les projets adjacents à ce machin politique dénommé parrainage sont aux antipodes de la démocratie et de la bonne gouvernance publique et/ou électorale. C’est l’avis des parties prenantes à une élection sans heurt. Le parrainage électoral dès son annonce a été fustigé en vain par les parties prenantes et cibles d’appui à une élection présidentielle inclusive. Dès sa mise en œuvre les mêmes voix fort autorisées en matière les fondamentaux de base. Et d’avertir sur les manquements devant restreindre une élection régulière et transparente. Dans le processus d’exercice et exploitation du parrainage ; les analystes et observateurs du landerneau politique ont pointé du doigt majeur la non sincérité encore moins la limpidité. Les faits prouvent le peuple avait bien raison de mettre en doute les argumentaires des tenants de l’école du parrainage. Plus qu’un filtre c’est un bouchon pour une participation citoyenne à une élection de haute teneur démocratique. Le terme démocratie désigne à l’origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Ce dispositif s’effectuait soit de manière directe, en soumettant des décisions au vote à tous les citoyens. Soit de manière indirecte par des représentants qui étaient préalablement désignés. Cette façon est pour faire des propositions de la loi ou prendre des décisions urgentes. Toute démocratie doit disposer de lois permettant aux citoyens de changer de gouvernement ou de projets politiques légalement, c’est-à-dire sans avoir besoin de recourir à la violence et en respectant les procédures définies par les lois. C’est l’avis de Aminata Touré candidate à présidentielle 2024. Telles expressions citoyennes fortement partagées en commun ont été tenues en public, lors d’un forum international récent sur la démocratie. Circonscription : Les dérives : Quelle est la définition du mot dérive ? C’est le fait de s’écarter de la voie normale, d’aller à l’aventure, de déraper. Le parrainage de l’élection présidentielle 2024 , est un cas d’école de dérive politique . Y a-t-il besoin d’énumérer les faits ou de revenir sur les manquements. Les juristes les plus zélés ont écrit à ce propos. «Le Parrainage, nonobstant son réajustement en format politique est aux antipodes du respect de la convention 108 et protocoles- Protection des données à caractère personnel. Ci bas leurs éléments juridiques d’appréciation majeure : «Sont considérées comme des données à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement à l’aide d’un ou plusieurs identifiants». La source donne toutes les informations relatives à la compréhension de l’importance des données à caractère personnel. Et permet de revisiter les questions et réponses auxquelles s’adresse ce sujet d’importance capitale. Toute la machination se reflète à nos yeux d’observateur averti et dans l’esprit d’analyste chevronné et expert en la matière. Le parrainage est une source et pièce identifiant sur mesure le citoyen. Lequel papier de référence est un identifiant dans toute sa conception. D’emblée, on nous renseigne au niveau international que, tant dans la conception que dans la confection la fiche de parrainage en question est contraire aux lois internationales soutenant le respect et la protection des données à caractère personnel. Pour d’autres au niveau de l’opposition de déclarer «aucun outil de contrôle n’est à disposition pour la mise en œuvre du parrainage» aux dires d’une catégorie fort avisée. «Aucune disposition dans la loi ne permet de se prémunir contre les utilisations multiples de parrainage ayant déjà servi. Le constat que le parrain s’expose à une utilisation abusive de sa signature est flagrant. Il y a une insécurité du justiciable de ses données à caractère personnel. Elles sont exposées à toute fraude. Les voies et formes de parrainage même revues ou réajustées ouvrent des goulots d’étranglement et des entorses. Tout le mécanisme mis en exécution reste en flagrante opposition à la rectitude et à la droiture. L’organisation de l’élection présidentielle 2024 se présente très compliquée sous ses formats nés du Dialogue National. Dérivés : C’est le fait de déterminer les caractéristiques d’un concept, d’un mot, d’un objet, etc, ensemble des propriétés essentielles de quelque chose. Dans le cas du parrainage : le tirage au sort des candidats à la candidature présidentielle est une dérivée du parrainage. C’est le substitut, astuce ou manœuvre issues suite au dépôt de la liste des parrains obtenus pour la transformation du contrôle. Cette première dérivée rattachée à la fonction principale d’une élection inclusive est négative. Dès lors le parrainage ne peut se hisser un sommet de régularité et de transparence qu’exige une élection dans un état de droit. C’est de cette hauteur que devait flotter une élection transparente, libre, inclusive. En analyse et dans le cas du parrainage, nous devrons tracer une fonction affine. Laquelle droite est une fonction obtenue par addition et multiplication de la variable par la constante. Elle peut donc s’écrire sous la forme où les paramètres a et b ne dépendent pas de x. Lorsque la fonction de parrainage est définie sur l’ensemble des réels, elle est représentée par une droite, dont a est la pente et b l’ordonnée à l’origine. Un cas particulier des fonctions affines est lorsque l’ordonnée à l’origine est nulle, on obtient alors une fonction linéaire. Les fonctions constantes et linéaires sont des exemples de fonctions affines. La notion de fonction affine est généralisée en géométrie par celle d’application affine. Dans le circuit du parrainage toutes les étapes, les variables collées au déterminant sont aux antipodes des voies traçantes la rectitude électorale. Convenons en, la sagesse est une science par laquelle nous discernons les choses qui sont bonnes à l’âme, et celles qui ne le sont pas. Elle est la science des sciences, car elle en connait seule la valeur, le juste prix, le véritable usage, les dangers et les utilités. Au demeurant, la sagesse, consiste à extirper de soi tous les désirs absurdes qui nous entrainent à trouver le monde absurde. La sagesse implique modération, humilité, discernement, bons sens et recherche de la vertu. L’élection présidentielle 2024 à venir doit être débarrassée des dérives majeures et dérivés de toute sorte fâcheuses. Et lors, cet événement patriotique constituerait un terrain d’application de la sagesse. Cela est une demande citoyenne.

Serigne Saliou Fall, Président du parti politique Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement «MDC». Dakar, le 9 janvier 2024.