Partenariat Sanitaire : Le Sénégal et la FHF unissent leurs forces

Une convention de partenariat a été signée ce mardi 20 mai 2025 entre la Fédération Hospitalière de France (FHF) et l’Association Sénégalaise des Administrateurs des Services de Santé (ASASS), lors du salon SANTEXPO à Paris. La cérémonie s’est tenue au stand de la FHF, en présence de Son Excellence Monsieur Baye Moctar Diop, Ambassadeur du Sénégal en France.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la coopération sanitaire entre la France et le Sénégal. Il vise à renforcer les échanges inter-hospitaliers entre établissements franciliens et sénégalais, favorisant ainsi le transfert de compétences médicales, soignantes, administratives et techniques.

La convention prévoit notamment : l’envoi de matériel médical et bureautique au Sénégal ; des formations ciblées pour les responsables des deux pays ; l’organisation d’évènements communs, tels que congrès et journées inter-hospitalières.

Pour l’ambassadeur du Sénégal, ce partenariat illustre une coopération fructueuse entre les deux pays face aux défis sanitaires actuels. M. Moussa Same Daff, Directeur de l’hôpital Dalal Jamm et Président de l’ASASS, a souligné que cette initiative s’inscrit dans une dynamique de rigueur, d’innovation et de bonne gouvernance au service de la qualité des soins.

Plusieurs personnalités du secteur de la santé ont assisté à la cérémonie : M. Serge Blosko, Président de la FHF ; Mme Zaynab Riet, Déléguée générale de la FHF ; Mme Isabelle Persec, Déléguée régionale Ile-de-France ; M. Ousmane Dia, Directeur des établissements publics de santé du Sénégal ; ainsi que des directeurs d’hôpitaux sénégalais et français.

Le partenariat a également reçu le soutien de M. Serge Ancelot, maire d’Auffreville-Brasseuil, parrain de l’initiative. Prochain rendez-vous : les 17 et 18 novembre 2025 au Sénégal, pour une rencontre bilatérale autour de la coopération hospitalière.