Pavillon spécial : La femme de Madiambal évacuée d’urgence

Mabintou Diaby, épouse de Madiambal Diagne et détenue au Pavillon spécial depuis le 23 octobre pour association de malfaiteurs, escroquerie sur deniers publics et blanchiment de capitaux, a été évacuée d’urgence, vendredi, vers l’hôpital Principal de Dakar en raison d’une nouvelle aggravation de son état de santé.

Repris par L’Observateur, Abdou Aziz Diop, adjoint au maire des Agnam – présent sur les lieux pour rendre visite à Farba Ngom, également hospitalisé – décrit une scène « terrifiante » et d’une « cruauté » inouïe. Visiblement bouleversé, il souligne qu’il n’aurait « pas été surpris » d’apprendre que la détenue « avait rendu l’âme ».

Dans les mêmes colonnes, Taté Diaby, sœur de la malade, raconte avoir appris l’évacuation par les réseaux sociaux alors qu’elle se rendait au Pavillon spécial. Une fois sur place, elle affirme avoir attendu le retour de sa sœur jusqu’à 18h30 :

« On n’a pas pu la voir. Nous avons seulement aperçu une ambulance. Ma petite sœur est allée demander si c’était elle ; on lui a répondu oui, mais qu’il était impossible de la voir car les heures de visite étaient terminées. Ils auraient pu nous laisser au moins cinq minutes… »