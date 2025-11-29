Ousmane Sonko, la constance d’un homme d’État (Par Dr. Mohamed Diallo) 

Il est des figures politiques qui, par leur constance et leur prestance, s’imposent au-delà des contingences partisanes.

Le Premier ministre du Sénégal, Monsieur Ousmane Sonko appartient à cette catégorie rare.

– Chaque sortie médiatique,

– Chaque intervention publique, révèle une stature qui dépasse le simple exercice de la fonction : celle d’un homme d’État dont la parole engage, rassure et inspire.

Le Premier Ministre, Ousmane Sonko incarne une ligne de conduite ferme, fidèle à ses principes, inébranlable dans ses positions.

À l’Assemblée nationale, il a une fois de plus démontré que la politique peut être servie avec dignité, que l’autorité peut rimer avec intégrité.

Dans un paysage souvent marqué par les compromis et les renoncements, sa constance apparaît comme une boussole.

Nous, représentants de la troisième voie au Sénégal, Coalition de vingt partis, mouvements, Maires et personnalités indépendantes, affirmons par ma voix notre soutien indéfectible au Premier Ministre Ousmane Sonko.

Ce soutien n’est pas circonstanciel : il est enraciné dans une conviction profonde, celle que le souverainisme et le patriotisme doivent redevenir les piliers de notre vie publique.

Renouveler notre allégeance à Ousmane Sonko, c’est réaffirmer que l’avenir du Sénégal ne peut se construire que sur la défense de sa souveraineté et la valorisation de son identité.

C’est aussi reconnaître que la grandeur d’un homme d’État se mesure à sa capacité à rester fidèle à ses idéaux, même face aux vents contraires.

Dans un moment où le pays cherche des repères, le Premier Ministre, Ousmane Sonko offre une direction claire et nous choisissons de marcher à ses côtés, convaincus que son combat dépasse l’homme pour s’inscrire dans l’histoire collective du Sénégal.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Spécialisé en Communication de Crise;

Président de la Coalition Pôle Alternatif 3ème voie Kiraay ak Natangué;

Allié du Parti PASTEF les patriotes.