Crise en Guinée-Bissau : Mankeur Ndiaye alerte sur les risques pour la sécurité régionale

Dans une réaction à la situation explosive en Guinée-Bissau, l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye a mis en garde contre « un danger réel » pour la stabilité nationale et régionale. Selon lui, la suspension du processus électoral et les manœuvres assimilées à un « pseudo-coup d’État » constituent une menace directe pour la démocratie en Afrique de l’Ouest.

«La situation à Bissau est lourde de danger pour la sécurité nationale et régionale. La Cedeao, la CPLP, l’UA et l’ONU doivent exiger la poursuite du processus électoral et la proclamation des résultats du scrutin. Ce pseudo- coup d’Etat est inacceptable. Et Yaya Jammeh!», a-t-il écrit sur son compte X anciennement Twitter.