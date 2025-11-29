Disparu depuis le 6 août…son corps découvert par un chasseur

Le corps sans vie de Simon Helly a été retrouvé à Gaussan, dans les Hautes-Pyrénées. un village très proche du lieu de sa disparition.

C’est un chasseur qui a fait la macabre découverte jeudi 20 novembre dans un bois. L’autopsie a confirmé l’identité de la victime.

« Il a été cherché et recherché sur des dizaines de kilomètres et en fait, il se trouvait là, tout près du domicile », a indiqué à La Dépêche le maire de Monléon-Magnoac, Gérard Barthe.

Cet étudiant de 21 ans avait disparu le 6 août dernier alors qu’il se trouvait en vacances en famille à Monléon-Magnoac.

Sa mère était sortie faire une ballade en solitaire et avait demandé à son fils de réserver une table pour le déjeuner du midi dans le bistrot du village.

Mais, à son retour, Simon avait disparu. Depuis, on n’avait plus aucun signe de vie.

La piste du suicide est privilégiée. L’intéressé ayant déjà été pris en charge par le passé pour des problèmes de dépression.

