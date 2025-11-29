Deux trentenaires découverts tués par balles…dans leur maison

Un drame a frappé la commune d’Apprieu, en Isère, jeudi après-midi. C’est la sœur d’une des victimes qui a donné l’alerte en se rendant au domicile de sa sœur, où elle a découvert les corps sans vie de celle-ci et de son compagnon, rapporte Le Dauphiné Libéré. Les victimes, toutes deux trentenaires et parents d’un enfant de trois ans, présentaient plusieurs blessures par balle. Choqués, la sœur et plusieurs proches ont dû être pris en charge par les secours.

Le parquet de Bourgoin-Jallieu a ouvert une enquête, confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de La Tour-du-Pin, tandis que les techniciens en identification criminelle de Grenoble ont été dépêchés sur place.

Selon les premiers éléments, il s’agirait d’un féminicide suivi d’un suicide, le conjoint ayant vraisemblablement tué sa compagne avant de retourner l’arme contre lui, souligne Ici. Aucun antécédent de violence ou plainte n’avait été signalé dans ce couple jusque-là.

Ce drame s’inscrit dans un contexte national préoccupant : chaque jour, plus de trois femmes sont victimes de violences conjugales entraînant leur mort ou une tentative de meurtre, un chiffre en hausse selon les données de 2024 de la mission interministérielle pour la protection des femmes.

Source : 20minutes