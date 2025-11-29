Gouvernance à l’épreuve du réel…Quand le régime impose le «Realpolitik» au Pastef

Depuis plus d’un mois, l’actualité politique est marquée par une intense activité médiatique et une effervescence au sein des structures militantes du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Pourtant, au-delà de l’agitation partisane et des discours enflammés des « patriotes » et de certains directeurs généraux, une analyse factuelle de la situation révèle un décalage notable entre les revendications de la base et la Realpolitik appliquée par l’exécutif. Des jours après le début de cette séquence, force est de constater que la présidence de Bassirou Diomaye Faye impose son propre rythme, souvent à rebours des pressions de son camp.

Un premier indicateur de cette autonomie réside dans la gestion de la Coalition Diomaye Président. Loin d’être absorbée par l’appareil du Pastef, la coalition poursuit son déploiement stratégique avec une sérénité affichée. Elle continue de publier ses propres communiqués et d’envoyer ses représentants dans les médias, marquant ainsi une indépendance structurelle qui tranche avec la volonté d’hégémonie souvent exprimée par les militants du parti au pouvoir.

Au cœur de ce dispositif, la figure d’Aminata Touré cristallise les tensions. Bien que le Pastef ait publiquement et à maintes reprises exprimé son souhait de la voir écartée de l’entourage présidentiel, l’ancienne Première ministre demeure l’unique superviseure opérationnelle de la coalition. Mimi consulte, reçoit et communique sans la tutelle du Premier ministre, démontrant que le Président de la République maintient sa confiance en elle, imperméable aux critiques virulentes de ses propres partisans.

Le maintien en poste du ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane, constitue un autre point de friction. Visé par des accusations de soupçons de surfacturation et rejeté par une partie de la base militante qui refuse de le voir associé à l’image du régime, il conserve pourtant l’intégralité de ses prérogatives. Sa participation aux Conseils des ministres, y compris en présence du Premier ministre, et son intégration dans les délégations officielles, allant jusqu’à représenter le Chef de l’État lors de sommets internationaux, illustrent la primauté de la décision étatique sur les humeurs partisanes.

Sur le plan politique, les arbitrages du Président semblent également s’éloigner des préférences affichées par le leader du Pastef, Ousmane Sonko. Alors que ce dernier avait désigné Aïda Mbodj pour jouer un rôle central, cette option ne semble pas avoir été retenue par le Chef de l’État pour la direction de la coalition depuis septembre. C’est, là encore, Mimi Touré qui occupe l’espace stratégique au sein de « Diomaye Président », confirmant une divergence de vues sur l’organigramme politique.

L’une des revendications les plus sonores du Pastef concernait le sort de l’ancien parti au pouvoir. Ousmane Sonko et des cadres comme Waly Diouf Bodiang ont plaidé ouvertement pour la dissolution de l’Alliance pour la République (APR), qualifiant cette démarche de nécessité politique. Pourtant, l’APR continue d’exister légalement et de mener ses activités, le Président de la République n’ayant signé aucun décret allant dans le sens d’une dissolution, préférant s’en tenir au strict respect des procédures administratives et légales en vigueur.

Le traitement réservé à l’ancien Président Macky Sall suit la même logique de retenue. Alors que la base du Pastef appelait de ses vœux des poursuites pour haute trahison, aucun dossier judiciaire n’a été ouvert en ce sens à ce jour. L’ancien Chef de l’État poursuit ses activités à l’international sans entrave, une situation qui contraste singulièrement avec la rhétorique de rupture radicale et de reddition des comptes immédiate prônée durant la période d’opposition.

La continuité institutionnelle est également manifeste au niveau du pouvoir judiciaire. Les magistrats du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, souvent décriés par le Pastef par le passé, sont toujours en fonction. Le Président de la République a d’ailleurs reçu officiellement les présidents de ces deux hautes juridictions au lendemain d’un grand rassemblement politique, signalant ainsi sa volonté de collaborer avec les institutions telles qu’elles sont établies, plutôt que de les bouleverser brutalement.

Face à ces constats, un réalignement semble s’opérer. Lors de sa récente intervention à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a adopté un ton républicain, saluant le « professionnalisme de l’armée » et rendant hommage à la justice. Cette posture suggère que le parti rentre dans le rang, acceptant implicitement la cadence imposée par le Chef de l’État. Une situation qu’Idrissa Fall Cissé résume avec ironie sur sa page Facebook : « Voilà tout est bien qui finit bien : Sonko mooy Diomaye – Diomaye mooy Sonko sous le regard impuissant des inAPTEs désabonnés. »

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn