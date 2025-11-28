Tribunal : Elle envoie son petit ami en prison et le blanchit à la barre

Âgé de 23 ans, le mécanicien M. S. pourrait être relaxé, le jour du délibéré du procès qui l’oppose à sa petite amie N. D., âgée de 16 ans. Cette dernière l’a fait emprisonner à la suite d’accusations de détournement de mineure et d’attentat à la pudeur.

Domiciliés à KM 50, les deux vivaient leur amour et se rencontraient à l’insu des parents de la mineure. Leur relation a été découverte le jour où la fille est allée passer la nuit chez le jeune homme. Partis à sa recherche, ses parents l’ont retrouvée dans la chambre de M. S.

Face à une telle situation, la fille a déclaré avoir été invitée par le garçon qui a commis des attouchements sexuels sur elle sans son consentement. Ses parents l’ont conduite au poste de santé pour une consultation. Munis du certificat médical attestant une perte ancienne de l’hymen, les parents de la mineure ont saisi la gendarmerie d’une plainte contre M. S. pour détournement de mineure et attentat à la pudeur.

Arrêté, le garçon a été placé sous mandat de dépôt. A la barre du tribunal des flagrants délits, le prévenu a nié les accusations.

Il a déclaré que c’est la fille qui était venue de son propre gré dans sa chambre pour y passer la nuit. Il a affirmé qu’ils ont une fois entretenu un rapport sexuel consentant dans une voiture, au garage des mécaniciens.

La fille a reconnu que c’est elle-même qui était partie cette nuit-là trouver M. S. dans sa chambre. Elle a souligné que son petit ami lui avait demandé de rentrer chez elle, mais qu’elle avait refusé. La mineure a ajouté que M. S. l’avait seulement caressée et doigtée, tout en confirmant leur rapport sexuel antérieur.

Estimant les faits constants, le procureur de la République a requis l’application de la loi.

Délibéré, le 5 décembre 2025.

