Pénurie d’eau à Keur Mbaye Fall : Rue 10 crie sa soif !

Les habitants de Keur Mbaye Fall vivent un véritable calvaire en cette période de Covid-19. Ces dernières sont assoiffées car elles n’ont pas vu une seule goutte d’eau couler des robinets depuis samedi dernier. Et les plus impactés par cette situation sont ceux qui vivent au quartier rue 10 situé dans la commune de Mbao.

Face à ce manque d’eau, les habitants se rabattent chaque jour sur les différentes pompes publiques pour trouver le liquide précieux. Un véritable calvaire que vivent ces populations fatiguées et abandonnées à leur triste sort et qui ne savent plus où se donner de la tête. Ayant marre de cette situation, ils interpellent les autorités à réagir pour que cette doléance puisse être prise en compte et solutionner.

Niakaar pour xibaaru.sn