Dialogue national : Famara Ibrahima Sagna fait son bilan…

Après son installation officielle le 26 décembre 2019, Famara Ibrahima Sagna, président du Comité de pilotage du Dialogue national (CPDN) présente, son bilan à mi-parcours, à travers un film-documentaire intitulé «Le Sénégal au cœur du Dialogue national», rapporte le quotidien national Le Soleil.

Dans le film, le Comité montre qu’il a abordé des questions essentielles et proposer des mesures économiques et sociales en vue de renforcer la dynamique de croissance du pays. Toutes les commissions (Politique, Économie, Paix et Sécurité, Ressources naturelles, Environnement et cadre de vie, Modernisation de l’État) ont présenté leur bilan partiel.