Pikine : Deux interpellations en marge du combat de lutte Ada Fass-Liss Ndiago

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé, ce samedi 19 juillet 2025, à l’arrestation de deux individus impliqués dans des vols avec violence survenus lors du combat très suivi entre les lutteurs Ada Fass et Liss Ndiago.

Le premier suspect a été interpellé aux environs de 16 heures à hauteur de Tally Bou Mack. Il est accusé d’avoir arraché la chaîne et la sacoche d’un passant qui accompagnait un ami blessé vers la clinique Naby. Le sac contenait un téléphone iPhone XR et une somme de 20 000 F CFA. Le mis en cause a agi en complicité avec un individu à moto, qui a pris la fuite avec la sacoche. Lors de son arrestation, la chaîne a été retrouvée en sa possession. Il a reconnu avoir volé cet objet, tout en niant être responsable du vol de la sacoche.

Le second individu a été arrêté plus tôt dans l’après-midi, vers 14 heures, à Bountou Pikine. Il venait d’arracher un téléphone Tecno des mains d’un usager au moment où celui-ci s’apprêtait à monter dans un véhicule de transport en commun. Il a été poursuivi par des témoins et intercepté avec le téléphone volé. Il a admis les faits.

Les deux individus ont été placés en garde à vue. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ces faits et identifier d’éventuels complices.