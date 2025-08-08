Pikine : Une fillette échappe à un viol

Dans son édition de ce vendredi 8 août, Les Échos révèle qu’une fillette de 4 ans, D. D, a été sauvée de justesse des agissements d’un jeune plombier de 26 ans, S. Ndiaye.

Alors que l’enfant était recherchée par ses parents après sa disparition, l’homme l’a traînée de force dans les buissons du Technopôle de Pikine pour tenter d’abuser d’elle.

Heureusement, souffle la même source, il a été surpris et interpellé par un agent des Eaux et forêts qui suivait la scène depuis son poste de garde.

Après avoir d’abord menti en se faisant passer pour son père, le mis en cause a finalement avoué avoir enlevé la fillette.

L’agent a alors conduit l’enfant chez ses parents et remis le suspect à la police. Bien que les proches de S. Ndiaye aient fourni des documents médicaux prouvant qu’il souffre d’une déficience mentale, le parquet de Pikine a ordonné son placement en garde à vue.

La fillette a, quant à elle, été transportée à l’hôpital pour y subir des examens gynécologiques, complète Les Échos.