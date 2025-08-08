Turquie : Sonko effectue la prière du vendredi à la grande mosquée de Camlica

En visite officielle en Turquie, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a accompli la prière du vendredi à la grande mosquée de Camlica, l’un des plus imposants édifices religieux du pays. Il était aux côtés du président turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Ce moment hautement symbolique illustre le rapprochement entre Dakar et Ankara, dans un contexte marqué par le renforcement des liens diplomatiques et économiques entre les deux nations.

Après la prière, les deux dirigeants ont échangé dans une atmosphère cordiale, témoignant de la qualité des relations bilatérales.