En référence à Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna a déclaré que le Sénégal se retrouve aujourd’hui dans une configuration unique, avec « un président légal et un président légitime ». Pour Madiambal Diagne, il s’agit ni plus ni moins d’une offense au chef de l’Etat.

Sur le réseau social X, il a interpellé le Procureur de la République. « Guy Marius Sagna relève que le Sénégal a deux présidents : un « légal, élu » (Diomaye Faye) et un « légitime » (Ousmane Sonko). Comme du temps de feu où Sonko traitait Macky Sall de Président illégitime ! Le Procureur détournera-t-il le regard de cette autre Offense au Chef de l’Etat ? », s’est demandé le patron de Avenir communications repris par Seneweb.