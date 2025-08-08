Politique

Président « légitime » : Madiambal « signale » Guy Marius au procureur

Par Niakaar
0

En référence à Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna a déclaré que le Sénégal se retrouve aujourd’hui dans une configuration unique, avec « un président légal et un président légitime ». Pour Madiambal Diagne, il s’agit ni plus ni moins d’une offense au chef de l’Etat.

Sur le réseau social X, il a interpellé le Procureur de la République. « Guy Marius Sagna relève que le Sénégal a deux présidents : un « légal, élu » (Diomaye Faye) et un « légitime » (Ousmane Sonko). Comme du temps de feu où Sonko traitait Macky Sall de Président illégitime ! Le Procureur détournera-t-il le regard de cette autre Offense au Chef de l’Etat ? », s’est demandé le patron de Avenir communications repris par Seneweb.

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra