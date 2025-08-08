Yeumbeul Comico : Deux individus arrêtés pour vol avec arme blanche

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico a mis fin aux agissements de deux présumés malfaiteurs, arrêtés pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme blanche.

Les faits remontent à la nuit du 3 au 4 août 2025, vers 6 heures du matin. Selon la plainte déposée par la victime, celle-ci a été attaquée par trois individus armés de machettes et de couteaux. Les agresseurs se sont emparés de sa sacoche contenant 73 000 F CFA, un permis de conduire et un chargeur Power Bank.

Les investigations menées par les éléments du commissariat ont rapidement permis d’identifier et d’interpeller un premier suspect, formellement reconnu par la victime. Un second complice présumé a été appréhendé ultérieurement lors d’une mission de sécurisation.

Les deux suspects sont actuellement en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de retrouver le troisième membre du groupe et de déterminer leur éventuelle implication dans d’autres actes criminels dans la zone.